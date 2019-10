DEBLOIS, Denis



À sa résidence, le vendredi 18 octobre 2019, est décédé à l'âge de 82 ans et 6 mois, monsieur Denis Deblois, époux de feu madame Claudette Thibodeau. Il était le fils de feu Aimé Deblois et de feu Rose-Hélène Pouliot. Il demeurait à Lac-Etchemin.où la famille recevra les condoléances à compter de 9 h. L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial, sous la direction de la maison funéraire:Il était le père de: Line (Alain Fortin), André (Carole Drouin), feu Daniel et Luce (Jacques Bolduc); le grand-père de: Caroline Deblois, Marie-Hélène Deblois, Stéphanie Deblois et Mathieu Veilleux-Deblois, Claudia et Vincent Bolduc et l'arrière-grand-père de: Léa, Dustin, Madyson, Maëlie, Xavier, Joliane, Christopher et Emma. Il laisse dans le deuil sa sœur Pierrette (feu Guy Giguère); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Thibodeau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis (es). La famille remercie sincèrement le Dr Sylvain Dion pour les bons soins prodigués. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Sanatorium Bégin, 331, Place Sanatorium, Lac-Etchemin (Québec), G0R 1S0. Formulaires disponibles à l'église.