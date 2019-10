LEBLANC, André (Ti-Nomme)



À l'Hôpital du St-Sacrement, le 11 octobre 2019, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur André Leblanc (Ti-Nomme), époux de dame Francine Roy. Il était le fils de feu dame Adrienne Gagnon et de feu monsieur Hosanna Leblanc. Il demeurait à Québec.de 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Francine, ses frères et soeurs : Suzanne (feu André Tanguay), Lise (feu Raymond Gagnon), Diane, Jacques et Jean-Claude (Jocelyne Therrien); sa belle-mère Rita Couture Roy (feu Robert Roy); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Roy: feu Denise (Clermont Lacasse), feu Normand (Aline Laliberté), Victor (Nicole Dubreuil) et feu Danielle (Jean Chouinard). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Hôpital du St-Sacrement), 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5 , Tél : 418-525-4385.