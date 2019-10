TREMBLAY, Daniel



À l'Hôpital Saint-François-d'Assise, le 26 septembre 2019, à l'âge de 95 ans, est décédé paisiblement Monsieur Daniel Tremblay. Il rejoint son épouse feu dame Emilienne Couture, ses parents feu monsieur Joseph Tremblay et de feu dame Émilie Poulin ainsi que ses frères et ses sœurs également décédés. Il laisse dans le deuil son neveu: Jacques Thivierge (Jocelyne Trudel); sa compagne des dernières années: Georgette Delaire ainsi que plusieurs autres neveux, nièces, de même que de nombreux amis. Il a travaillé au ministère des Travaux publics et des Approvisionnements, de même qu'au ministère des Affaires Culturelles, jusqu' à sa retraite, où son travail d'artisan a été plusieurs fois salué. La famille recevra les condoléances aude 11h à 13h45.La famille souhaite remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François-d'Assise. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Revivre. (261 Rue Saint-Vallier O, Québec, QC G1K 1K4, Canada). Pour rendre hommage à M. Tremblay, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com.