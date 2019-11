Du plaisir malgré la pluie

Plusieurs jeunes monstres et adultes au cœur d’enfant n’ont pas hésité à braver la pluie battante pour faire le plein de sucreries, jeudi soir, malgré l’une des températures les plus médiocres de la décennie pour un 31 octobre.

Les différents quartiers de Québec n’ont pas tardé à être visités par toutes sortes de créatures étranges, de superhéros et de superhéroïnes, ou encore d’astronautes, presque comme si de rien n’était.

Photo Jean-François Desgagnés

Dans le quartier Limoilou, les enfants, armés de ponchos transparents et de parapluies, semblaient se moquer des intempéries, qui ont pourtant poussé des dizaines de municipalités à « reporter » les célébrations.

Emmanuelle Gagnon, maman d’un petit homme de 3 ans, était contente que la Ville de Québec n’ait pas cédé à ce mouvement, croyant que cela aurait pu « gâcher la magie ».

La Municipalité avait confirmé, après une valse-hésitation, que l’Halloween aurait bel et bien lieu comme prévu, tout comme à Lévis.

Sur la 2e Avenue, la cueillette du jeune Mathis, transformé en loup-garou, allait bon train. « Ça va très bien. On vient juste de commencer et on a déjà tout ça », indique l’enfant en pointant un sac déjà bien garni.

« Il faut garder les bonbons au sec, mais ç’a déjà été pire que ça. Les enfants, c’est l’une de leurs fêtes favorites après Noël. On ne pouvait pas rater ce rendez-vous-là », poursuivent les parents François Gaudreault et Caroline Gaudet.

Photo Facebook

Parmi les plus pluvieuses

L’Halloween 2019 se classera sans doute parmi les éditions les plus pluvieuses, du moins dans les années récentes.

En 2013, dans la capitale, il était tombé 53 millimètres de pluie, selon les registres d’Environnement Canada.

Mais on a vu pire : le 31 octobre 1976, il était tombé une dizaine de centimètres de neige !

Jeudi, les prévisions faisaient état d’une cinquantaine de millimètres de pluie pour la soirée et la nuit. En milieu de soirée, la police de Québec ne déplorait aucun incident fâcheux, malgré une visibilité réduite par les averses.

Vents violents vendredi

L’attention des autorités se tourne maintenant vers la queue de cette dépression automnale, alors qu’Environnement Canada annonce des vents du sud-ouest qui pourraient souffler jusqu’à 100 km/h à Québec.

« Il pourrait y avoir des branches ou des arbres faibles qui cassent et l’on peut s’attendre à certaines pannes de courant », met en garde le météorologue Alexandre Parent, en indiquant que ces vents violents pourraient couvrir un territoire plus large que le simple couloir du fleuve Saint-Laurent.

La division de la sécurité publique de la Ville de Québec invite la population à remiser ou à fixer solidement tout ce qui pourrait être emporté par les bourrasques, en plus d’effectuer une surveillance étroite des cours d’eau.