MARTIN, Jeannine Jobin



Au CHU - Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 21 octobre 2019, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Jeannine Jobin, épouse de feu monsieur Roger Martin, fille de feu madame Jeanne Rochon et de feu monsieur Antonio Jobin. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 9 h 30 à 10 h 45.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Lac St-Charles le 8 novembre a 14h. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Denys (Hélène Bilodeau), Céline (Robert Jean), Louis (France Lavoie), et Brigitte (Pierre Lévesque); ses petits- enfants: Vincent (Mélanie Roy), Anne (Pierre-Luc Pépin), Valérie (Mathieu Trudel), Caroline (Samuel Belleau), Sandy (Dave Baker), Erik (Laurie Bérubé), Jessie et Marie; ses arrière-petits-enfants: Alice, Émile, Antoine, Élisabeth, Olivier, Melody, James, Brendon, Jake, Amelia et Elyann; ses sœurs: Noëlla et feu Denyse (feu Léo Gaboury); ses beaux-frères et belle-sœurs de la Famille Martin: feu Lucien (feu Marcelle Gagnon), feu Jacqueline (feu Jean-Charles McCann), feu Thérèse (feu Arthur Roberge), feu Raymond (feu Louise Bernier), Georgette (feu Roland Clermont), Alphée (Madeleine Moreau), feu Maurice (Jeanne-D'Arc Dion) et Madeleine (feu Jean-Guy Bernier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.