LAPRISE, Gilbert



À Québec, le 18 octobre 2019, entouré de ses quatre enfants qu'il a tant aimés, dans un bain d'amour si mérité, s'est éteint paisiblement monsieur Gilbert Laprise (Gagou pour ses petits-enfants). Il aurait eu 90 ans eut-il patienté dix jours de plus avant de nous quitter.Il laisse à leur destinée ses enfants: Andrée (Jean Marseille), Éric, Françoise et Michel, ainsi que ses six petits-enfants: Frédérique, Charles, Julia, Adrien, Ella et Océane. Se passeront également désormais de son humour irremplaçable ses sœurs: Gilberte et Marie-Luce, ses vieux amis: Henri-Noël, Jean-Noël, Marcel, Jacques et tellement d'autres. Nous garderons tous en mémoire une panoplie de souvenirs colorés dont Gilbert seul connaissait la recette. Il nous aura amusés pendant tant d'années et fait rire jusqu'à la toute fin. En ayant été lui-même toute sa vie durant, Gilbert nous aura enseigné à en faire autant, à vivre librement et à être vrais. Andrée, Michel et Éric tiennent à souligner le dévouement sincère et continu de leur sœur Françoise auprès de leur papa tout au long des dernières années de sa vie. Et les quatre enfants remercient également particulièrement son ami Marcel Carbonneau pour en avoir pris soin comme s'il s'était agi de son propre père. Merci infiniment Marcel. La famille recevra parents et amis aude 18 h à 21 h.La famille recevra les condoléances en présence des cendres à compter de 10 h. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don en argent à la Fondation Othrys du Séminaire de Chicoutimi afin de l'appuyer dans sa mission éducative.