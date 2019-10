DE VITO, Dante



À l'Hôpital Laval (IUCPQ), le 18 octobre 2019, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Dante De Vito, époux de madame Carmela Pisano, fils de feu Angelina Lepore et de feu Angelo Antonio De Vito. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances aude 13h à 14h45.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Danielle (Jean Robitaille); les membres des familles De Vito et Pisano; ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier infiniment Dre Sonia Poulin et l'équipe extraordinaire de la Clinique d'insuffisance rénale et le département de gériatrie de l'Hôpital Laval, le CLSC de Sainte-Foy pour les soins à domicile et son pharmacien monsieur Charles Dauphin et son équipe pour leurs excellents services. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, téléphone : 418 656-4999, www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.