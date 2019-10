FORTIN, Bertrand



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 23 octobre 2019, à l'âge de 80 ans et 10 mois, est décédé monsieur Bertrand Fortin, fils de feu monsieur Henri Fortin et de feu dame Marie-Reine Bellemare. Natif d'Albanel, il demeurait à Québec.Parents et amis sont invités à sympathiser au salon en présence des cendres aude 13 h à 15 h.. Un goûter sera servi sur place. L'inhumation des cendres aura lieu au cimetière d'Alma à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil ses enfants: Marcel et Manon; ses petits-enfants: Frédérique et ÉloÏse; ses frères: Gérard (Jacqueline Villeneuve) et Réal (Lise Arsenault), ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. Nous tenons à remercier le personnel de la Résidence Rioux-D'Auteuil et de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec pour les bons soins reçus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation IUCPQ, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, QC G1V 0B8.