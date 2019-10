Le Service d’entraide du Patro Roc-Amadour lancera au cours des prochains jours sa 4e campagne de financement Ensemble pour un Noël sans faim. Cette année, la campagne, soutenue par différents épiciers partenaires, aura pour objectif d’amasser 40 000 $. Ces fonds serviront à soutenir les efforts du service d’entraide dans la distribution alimentaire pour Noël, et tout au long de l’année, ainsi qu’à la réalisation de repas destinés à briser l’isolement social des personnes vulnérables de Limoilou. Geneviève Everell, originaire de Limoilou et chef propriétaire de l’entreprise Sushi à la maison, a accepté d’agir à titre de porte-parole de la campagne 2019.

Objectif dépassé

Photo courtoisie

En 2017, la Fondation du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec lançait sa première campagne majeure de financement sous le thème « Donner un élan aux talents », avec pour objectif d’amasser 4 millions de dollars sur cinq ans. L’objectif a été dépassé puisque les donateurs et partenaires ont permis d’amasser plus de 4,5 millions de dollars jusqu’à présent, et ça se poursuit. Monique Leroux, présidente du CA d’Investissement Québec, Marie-Thérèse Fortin, comédienne et metteure en scène, Sandra Chartrand, présidente de la Fondation Sandra et Alain Bouchard ainsi que Marc Hervieux, ténor, sont membres du cabinet d’honneur de la campagne.

30 ans en affaires

Photo courtoisie

Les Aciers Fax inc., situé dans le Parc industriel de Charlesbourg, entreprise familiale œuvrant dans le domaine de la construction et fabricant en structure d’acier et métaux ouvrés, a célébré le 25 octobre dernier, en compagnie de leurs 25 employés, son 30e anniversaire. Fondé par André Goulet le 1er novembre 1989, Aciers Fax a collaboré à plusieurs grandes réalisations, dont le Centre de foires et l’Espace 400e à Québec, les Casinos de Montréal et Lac-Leamy et les complexes LG à la Baie-James, entre autres. Sur la photo, de gauche à droite, la famille Goulet : Pascal Goulet, directeur de projet, André Goulet, président, Dyane Forgues Goulet, comptabilité et finances et Mélanie Goulet, adjointe administrative comptabilité.

Autre soirée réussie

Photo courtoisie

Le Club Richelieu Québec/L’Ancienne-Lorette a tenu le 19 octobre dernier sa 39e soirée-bénéfice Vins et fromages. La soirée, sous la présidence d’honneur de Me Maryse Carré de la firme d’avocats Carré & Webster, a permis d’amasser plus de 25 000 $, qui serviront à soutenir les différentes œuvres du club à travers la Fondation Richelieu Québec/L’Ancienne-Lorette. De gauche à droite sur la photo : Jacques Goulet, président du club, Yvon Dorval, trésorier de la fondation, Me Maryse Carré et André Beaudoin, président de la fondation.

Un déjeuner devenu gala

Photo courtoisie

Pour son 25e anniversaire, le Déjeuner des médias s’est transformé, le 17 octobre dernier, en formule Gala (cocktail dinatoire) au Manège militaire Voltigeurs de Québec. Présenté au bénéfice de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches, l’évènement a réuni près de 500 professionnels de la communication et du marketing et a permis de remettre un chèque de 55 500 $ à Centraide, et une somme de 15 000 $ remise par le « Grand donateur surprise » : Le Grand Marché de Québec, qui a mérité du même coup une campagne publicitaire d’une valeur de 50 000 $.

Anniversaires

Photo courtoisie

Frédéric Munger (photo), directeur général de la Fondation du Collège Saint-Jean-Eudes de Québec... René Vaillancourt, dentiste, un des piliers du Gala d’élégance annuel du club des Belles Autos d’hier, 55 ans... Denis Therrien, ex-PDG de Courir à Québec, 67 ans... Thomas Plekanec, ex-attaquant des Canadiens de Montréal (LNH) 37 ans... Jean-Claude Ouzilleau, retraité du Mouvement Desjardins, 75 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 31 octobre 2018. Clermont Caouette (photo de gauche), 72 ans, vice-président administration de l’International Pee-Wee BSR et ex-président de Baseball Québec, région de Québec... 2018. Willie McCovey (photo), 80 ans, légendaire joueur de baseball des Giants de San Francisco... 2001. Solange Chaput-Rolland, 82 ans, animatrice, écrivaine et ex-sénatrice... 1984. Pierre Dufresne, 57 ans, Joseph-Arthur dans Le Temps d’une paix.