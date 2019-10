CANTIN-DROLET, Rachel



À la maison Michel Sarrazin, le 14 octobre 2019, est décédée à l'âge de 90 ans, madame Rachel Cantin- Drolet, épouse de feu monsieur Fernand Drolet. Elle était la fille de feu monsieur Victor Cantin et de feu dame Marie-Anne Grenier. Elle demeurait à St-Augustin-de-Desmaures. La famille recevra les condoléances en :de 9h à 11h.et de là, l'inhumation suivra au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Marc (Hélène Béland), Jocelyne, Johanne (Serge Birtz) et Conrad (Dominique Delisle); sa belle-fille Micheline Marois; ses petits-enfants: Josianne (Michael), Claudine (Hugo), Jérôme (Pénélope), Nicolas (Jessica), Simon (Cindy), Martin (Carol-Ann) et Évelyne (Maxime); ses 13 arrière-petits-enfants, qui étaient toute sa fierté: Béatrice et Colin, Estelle et Tom, Samuel et Rachel, Emma et Olivier, Megan et Alexis, Abby et Laurie, Rosalie; ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Cantin et Drolet; ses neveux et nièces; ses cousins et cousines, ainsi que de nombreux parents et amis, en particulier ceux du Manoir du Moulin. Elle est allée rejoindre sa fille Anne ainsi que son fils Yvon qui l'ont précédée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel Sarrazin. Des formulaires seront disponibles à l'église. La famille tient à remercier le personnel de la maison Michel Sarrazin pour leur attention et les bons soins prodigués.