BOIVIN, Noël



À son domicile, le 26 octobre 2019, à l'aube de ses 86 ans, est décédé monsieur Noël Boivin, fils de feu Anaï Boivin et de feu Alphonsine Pouliot. Il demeurait à Saint-Henri-de-Lévis. Il laisse dans le deuil ses fils: feu Mario, Sylvain et Harold (Chantal Boivin) et leur mère (feu Véronique Boutin et la famille de celle-ci); ses petits-enfants: Samuel, Marie-Pier et Alexandre; ses frères et soeurs: feu Laurette Boivin (feu Gilles Gagnon), feu Raymond Boivin (Annette Fortin), feu Alphège Boivin (feu Jeannine Bégin), feu Antoinette Boivin (feu Jean-Paul Royer), feu Antoine Boivin (Raymonde Cantin), feu Robert Boivin (Ghislaine Grondin), Pauline Boivin (feu René Pichette), Yvonne Boivin (feu Roger Boutin), Clément Boivin (Gaétane Pouliot), feu Noëlla Boivin (Marcel Roberge) et Roméo Boivin (Nancy Gallant); ainsi que de nombreux neveux et nièces. Il laisse également dans le deuil sa bonne amie Denise. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre de réadaptation en déficience physique Chaudière-Appalaches (CRDP-CA) (https://www.fondationcrdp-ca.com/). La famille vous accueillera à la résidenceà compter de 9h.