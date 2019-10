PELLETIER, Emile



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 8 octobre 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Emile Pelletier, époux de madame Marguerite Audet, fils de feu madame Angelina Therriault et de feu monsieur Nazaire Pelletier. Il demeurait à Saint-Agapit.Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Sylvain (Josée Michaud) et Martin (Émilie Provençal); ses petits- enfants: Céleste, Zacharie et Alyson; ses frères et sœurs, ainsi que plusieurs belles-soeurs, beaux-frères, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Étant donné son choix de donner son corps à l'Université Laval pour la recherche, il n'y aura pas de cérémonie. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour la qualité des soins reçus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis, téléphone : 418 835-7188, site web : www.fhdl.ca.