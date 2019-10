Glass, le survivant du repêchage de 2017

LAS VEGAS | Les Golden Knights avaient trois sélections lors du tour initial à leur tout premier repêchage en 2017. C’était grâce à la magie de George McPhee, qui avait acquis les choix des Jets de Winnipeg et des Islanders de New York contre la promesse de ne pas toucher à des joueurs importants lors du repêchage d’expansion.

À cette séance à Chicago, les Golden Knights ont réclamé l’attaquant Cody Glass avec le 6 e choix au total, l’attaquant Nick Suzuki avec le 13 e choix et le défenseur Erik Brannstrom avec le 15e choix.

Des trois jeunes espoirs, il en reste seulement un à Las Vegas deux ans plus tard. Il s’agit de Glass, qui en est à ses premiers pas cette année avec les Golden Knights.

« C’est un peu étrange, a dit Glass avec le sourire en entrevue au Journal. Le hockey reste une business. Les Golden Knights cherchent à gagner. Ils ont sacrifié de bons jeunes, mais ils ont reçu de très bons joueurs. Tu ne peux pas obtenir des joueurs de talent comme Mark Stone et Max Pacioretty sans ne rien donner. J’étais un peu triste de voir Suzuki et Brannstrom partir, mais je sais qu’ils profitent aussi de leur chance à Montréal et Ottawa. Je suis leur carrière. »