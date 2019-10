Haute-Gaspésie: c'est la faillite pour Technologies Orbite

CAP-CHAT | Les tentatives afin de trouver un repreneur pour l'usine de Technologies Orbite de Cap-Chat, en Gaspésie, ont échoué. Plus rien ne peut donc empêcher la faillite de l'entreprise.

Technologies Orbite est sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies depuis le printemps 2017. Jusqu’à aujourd’hui, l'entreprise a été incapable de proposer un plan de relance à ses créanciers.

En juin dernier, Technologies Orbite s'est retrouvé sans argent, c'est pourquoi le syndic a lancé des recherches pour vendre l'entreprise. Quatre repreneurs ont été identifiés, dont un plus sérieux, mais les tractations ont avorté.

Il faut dire que Technologies Orbite n'a jamais réussi à rentabiliser sa production d'alumine de haute pureté, un produit qu'on disait pourtant novateur. Après 10 années de haut et de bas, c'est donc la fin pour l'entreprise.

Il s’agit d’une faillite de près de 60 millions $ avec plus de 300 créanciers, dont Investissement Québec et Développement économique Canada.

«Nous, on était supporteurs. L'alumine de haute qualité, il y avait un aspect novateur à ça qu'on trouvait intéressant. Mais sans repreneur stratégique, c'est pas le gouvernement qui peut être entrepreneur de ce projet-là. On aurait accompagné, mais ça prenait un repreneur», a affirmé jeudi matin le ministre de l'Économie et de l'Innovation, Pierre Fitzgibbon.

Malgré tout, en Haute-Gaspésie on refuse de baisser les bras, entre autres parce qu'il y a toujours un bâtiment industriel évalué à lui seul à 10 millions $. Celui-ci a abrité Technologies Orbite, mais aussi, auparavant, un autre projet, celui d’Alpha Quartz. Dans les deux cas, le résultat aura été le même, la faillite.

Peu importe, le préfet de la MRC de la Haute-Gaspésie, Allen Cormier, refuse de se retrouver avec une usine à l'abandon.

«On veut pas d'une deuxième Gaspésia à Cap-Chat, a-t-il dit. Ce qu'on veut, c'est un projet qui marche avec des emplois bien rémunérés. Donc, c'est important que le gouvernement déploie une stratégie pour identifier quel entrepreneur pourrait assurer un second souffle à cette usine-là.»

Le démantèlement de l'usine va débuter au début de 2020 et devrait s'étirer pendant au moins six mois.