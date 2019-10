Journey au Centre Vidéotron en juillet 2020

Férus de nostalgie et de rock classique, placez une alerte Google sur la date du 14 juillet 2020 parce que Journey profitera d’une tournée estivale pour effectuer un retour à Québec, cette fois au Centre Vidéotron.

Dans le cadre de ce périple qui fera des escales à Vancouver et Toronto, mais pas à Montréal, le groupe derrière l’indémodable succès Don’t Stop Believin’ renouera donc avec ses fans de la capitale, cinq ans après sa première visite à Québec, sur les plaines d’Abraham, lors du Festival d’été 2014.

Photo courtoisie

Journey, qui incidemment s’arrêtera en ville pendant le FEQ, voyagera avec un groupe qui a connu son heure de gloire durant les années 1980, The Pretenders, mené par la chanteuse Chrissie Hynde.

Du côté de Journey, l’alignement sera le même qu’en 2014 (Neal Schon, Ross Valory, Jonathan Cain et Arnel Pineda au chant), à une différence près puisque Steve Smith a depuis repris du service à la batterie après le renvoi de Deen Castronovo, condamné à quatre ans de probation à la suite d’une agression envers une femme.

Les billets, entre 64,90 $ et 165,40 $ avec prix plus élevés pour les trois premières rangées, seront mis en vente le 8 novembre et les préventes habituelles se tiendront la veille.