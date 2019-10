Des buts rapides, une lame de patin

GLENDALE | Un but de Brendan Gallagher à la 22e seconde de la période initiale, un but de Shea Weber à la 24e seconde du deuxième vingt et un but de Nick Cousins à la 77e seconde de la troisième période. Le Canadien a déniché une recette gagnante pour vaincre des Coyotes de l’Arizona 4 à 1, hier, au Gila River Arena.

Le Tricolore a étouffé les Coyotes avec de bons départs à chacune des trois périodes.

« C’est toujours immense quand tu marques des buts rapides, ça te donne de l’énergie pour le reste de la période, a dit Gallagher. Avec une victoire et un but, je ne pouvais pas demander mieux pour mon 500e match dans la LNH. »

Claude Julien avait dit en matinée qu’il avait un objectif bien simple pour ce début de périple dans l’Ouest américain. Il voulait remporter le premier volet d’une série de deux matchs en deux soirs.

Il y a également eu un élément chance dans cette rencontre. En deuxième période, le gardien Antti Raanta a perdu la lame de son patin droit après un déplacement vers sa droite. Le Finlandais a tenté de se relever, mais il en a été incapable.

Weber n’en demandait pas tant. Le capitaine du Tricolore a décoché un puissant tir de la pointe dans un filet abandonné.

Un cadeau du ciel grâce à un bris d’équipement.

« J’avais déjà vu un gardien perdre une lame, mais je n’avais jamais vu ça sur une séquence menant à un but, a raconté Carey Price. À cet instant dans le match, je ne me sentais pas mal pour Raanta. »

Price a le numéro des Coyotes

Price a connu une très bonne sortie en bloquant 32 des 33 tirs des Coyotes. Il a perdu son jeu blanc en troisième période. Jakob Chychrun l’a battu d’un bon tir après un relais parfait de Phil Kessel.

En 13 matchs face à l’équipe de l’Arizona, Price a maintenant un dossier de 12-1-0 et une moyenne inférieure à 2,00.

Jonathan Drouin a passé le K.-O. aux Coyotes en marquant le quatrième but des siens en troisième période. Le numéro 92 a foncé au filet pour récupérer un retour de tir de Joel Armia.

« Il me faut des buts comme ça, a lancé Drouin. Ça ne sera pas toujours des Picasso. Je dois comprendre que j’ai besoin d’aller au filet. À mon retour au banc, je riais en regardant Gallagher. Je venais de marquer un but comme lui. »

Ce qu’on a remarqué...

Fleury sort ses épaules

Cale Fleury a maintenant participé aux quatre derniers matchs des siens et il n’a pas l’intention de perdre sa place. Le jeune défenseur de 20 ans a joué un fort match face aux Coyotes en distribuant pas moins de

10 mises en échec. Il a réussi un de ses bons coups d’épaule contre le rapide Clayton Keller. À ses six premiers matchs avec le CH, Fleury avait obtenu 15 mises en échec.

Pénible pour Kotkaniemi

Jesperi Kotkaniemi n’est que l’ombre de lui-même dernièrement. En deuxième période, Kotkaniemi a perdu la rondelle à trois reprises dans le territoire offensif. Si le jeune centre de 19 ans n’a rien généré sur le plan offensif, Artturi Lehkonen et Paul Byron ont cogné à la porte d’Antti Raanta sans toutefois le déjouer.

Trois en trois

Claude Julien avait dit qu’il ferait du jeu en infériorité numérique l’une de ses priorités après le revers de 4 à 2 face aux Sharks de San Jose. Depuis le passage des « Requins » à Montréal, le Tricolore a regagné en confiance en désavantage numérique. Les Coyotes n’ont pas marqué en trois occasions en avantage numérique. À ses deux derniers matchs, le Canadien a blanchi ses rivaux en quatre tentatives.