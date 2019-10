Le lien est bel et bien rompu

Déçu par les performances de ses Astros, qui avaient enregistré 107 victoires en saison et gagné trois gros matchs à Washington le week-end dernier, il les croyait en voiture. La relève et le manque d’opportunisme les ont coulés, selon lui.

« Cette conquête me laisse complètement indifférent, a-t-il laissé savoir. Je dois par contre dire que j’aimais bien Dave Martinez (le gérant des Nationals) quand il a joué à Montréal. Je parle encore à des gens à Washington avec qui j’ai travaillé à l’époque. Je suis content pour eux. »

Pierre Arsenault

Pierre Arsenault était l’un des six adjoints à Felipe Alou lors de l’extraordinaire saison 1994. Celle qui a pris fin abruptement à la mi-août alors que le club montréalais présentait un dossier de 74 victoires et 40 défaites. Après avoir battu les grandes équipes, il était destiné à se rendre sur la plus grande scène des ligues majeures.