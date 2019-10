Le purgatoire de Bobby Ryan se poursuit

L’attaquant des Sénateurs d’Ottawa Bobby Ryan devra vraisemblablement regarder un deuxième affrontement consécutif de la passerelle, samedi soir, lorsque ses coéquipiers se frotteront aux Bruins à Boston.

L’athlète de 32 ans, dont le contrat lui rapporte 7,5 millions annuellement, a été laissé de côté une première fois, dimanche soir, contre les Sharks de San Jose et les Sénateurs l’ont emporté au compte de 5 à 2.

«Nous allons avoir la même formation [contre Boston], a affirmé l’entraîneur-chef des «Sens», D.J. Smith, lors de son point de presse de jeudi. Mon message est que si tu joues bien et avec ardeur, tu joueras encore. Je trouve qu’ils [nos joueurs du quatrième trio] sont la raison principale de notre succès [contre les Sharks]. Ils ont fait de courtes présences et ils ont fini le boulot.»

C’est donc dire que le pilote de première année ne veut pas séparer son unité composée de Filip Chlapik, Jean-Christophe Beaudin et Scott Sabourin pour faire de la place à Ryan.

«Je suis à la recherche d’une quatrième ligne stable, qui peut travailler, frapper et rendre la vie difficile aux autres équipes», a exprimé Smith.

Ryan, qui est reconnu comme un joueur de finesse, ne cadre définitivement pas dans les besoins de son entraîneur. En 10 parties en 2019-2020, l’Américain a amassé un but et trois mentions d’aide pour quatre points.

Thomas Chabot quitte l’entraînement

Blessé lors de la rencontre contre les Sharks, le défenseur Thomas Chabot n’a effectué qu’une courte présence à l’entraînement des siens.

«Il a ressenti des douleurs après le premier exercice de la journée, alors nous l’avons retiré de l’entraînement, a dit Smith à propos de son meilleur arrière. Ils [les médecins] vont travailler avec lui aujourd’hui et espérons qu’il soit en mesure de pratiquer demain.»

«C’est une blessure au cou qu’il traine depuis le dernier match», a-t-il ajouté.

Cette saison, Chabot a amassé un but et sept aides pour huit points en 11 matchs. Le Québécois a été utilisé plus de 26 minutes en moyenne par partie.