L’Océanic écrase les Sea Dogs

Ses compagnons de trio Alexis Lafrenière (4 points) et Dmitri Zavgorodnyi (5 points) sont aussi membres du club multipoints. L’offensive a dirigé pas moins de 56 tirs sur le gardien de 20 ans Zacharie Bouthillier. Isaac Béliveau, Zavgorodnyi et Adam Raska sont les autres buteurs.

L’Océanic a ajouté deux buts en pressant le pas en territoire adverse en deuxième période. Kelly s’est fait voler par Bouthillier avant de se voir refuser un but parce que Mikaël Martel était dans la zone réservée au gardien. Isaac Belliveau (5e) a battu Bouthillier par-dessus l’épaule droite pendant que le cerbère avait la vue voilée par Adam Raska et Zavgorodnyi. Quelques instants plus tard, Paré inscrit son 20e de la saison d’un lancer sur réception alimenté par Zavgorodnyi et Lafrenière. Le Finlandais Joona Lehmus a redonné espoir aux locaux en battant Raphaël Audet d’un lancer de la ligne bleue.