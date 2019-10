Marie-Chantal Perron: une belle-mère copine

MONTRÉAL | Oubliez la vilaine belle-mère de Cendrillon. Marie-Chantal Perron, qui est depuis cinq ans la belle-maman de Rose, 10 ans, est très proche de celle-ci et entretient une relation très complice avec elle.

«On est super amies. On s’est aimées à la première seconde. C’est ma "best", mais j’ai 42 ans de différence avec elle. C’est la plus jeune "best" que j’ai eue. Elle me suit partout, au musée, au cinéma. On fait une belle "gang" à deux!» a raconté Marie-Chantal, croisée au lancement du EP «Partir à point 3», de Gaële, mercredi.

Cette connivence avec la fille de son conjoint lui a même inspiré un roman graphique, «Copine et Copine», qu’elle cosigne avec Kim Nunès et Tammy Verge, qui sera lancé la semaine prochaine. «Copine» est d’ailleurs le surnom qu’elle attribue à sa jeune amie.

«On ne savait pas comment s’appeler, dans la vie, parce que je n’étais pas sa mère. Je me suis rendu compte que, dans tous les contes, dans tous les livres, les belles-mères sont toujours de méchantes femmes», a expliqué l’artiste, décidée à prouver que ce n’est pas son cas.