Masters de Paris: Denis Shapovalov renverse Alexander Zverev

Le tennisman canadien Denis Shapovalov a battu l’Allemand Alexander Zverev, lors des huitièmes de finale au Masters de Paris, jeudi.

Le jeune homme de 20 ans l’a emporté en trois manches de 6-2, 5-7 et 6-2. «Shapo» a brisé le service de la sixième tête de série à cinq occasions et n’a perdu son service que deux fois, et ce, dans la manche qu’il a échappée.

La 26e raquette mondiale a remporté 83% des points disputés sur sa première balle de service, réussi cinq as et 38 coups gagnants.

Il s’agit d’un premier gain pour Shapovalov contre Zverev en carrière, eux qui se sont affronté à quatre reprises. C’est également un deuxième membre du top 15 mondial qu’il renverse en moins de 24h. La veille, l’Ontarien avait battu l’Italien Fabio Fognini (12e) 3-6, 6-3 et 6-3.

En quart de finale, le représentant de l’unifolié se frottera au vainqueur du duel entre le Français Gaël Monfils et le Moldave Radu Albot. Il s’agit seulement de la quatrième fois de sa jeune carrière que Shapovalov accède aux quarts de finale dans un Masters 1000.