Médecins spécialistes: l’offre des spécialistes jugée insuffisante

Les 250 millions $ mis sur la table par les médecins spécialistes pour éviter une loi spéciale sont insuffisants, estime le premier ministre François Legault.

«Ce n’est pas suffisant, mais je ne commencerai pas à négocier ici», a-t-il déclaré avant d’entrer au Salon bleu jeudi matin.

Photo Simon Clark

La Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ) propose de céder 250 millions $ par année, rapportait le quotidien La Presse jeudi matin.

En campagne électorale, le chef caquiste s’était plutôt engagé à aller chercher 1 milliard $ annuellement dans les poches des médecins spécialistes. M. Legault évite toutefois de répéter ce montant depuis son élection, se contentant de dire qu’il souhaite ramener «l’écart à 9 % de moins que leurs collègues du reste du Canada».

De son côté, le président du Conseil du trésor Christian Dubé – chargé de renouveler l’entente avec les spécialistes – l’offre de la FMSQ démontre qu’il y a des sommes excédentaires dans l’enveloppe versée aux spécialistes. «Ça démontre que le gouvernement avait raison d’entamer des discussions avec les spécialistes, parce que ça démontre qu’on peut avoir une entente plus équitable et qui respecte la capacité de payer des citoyens et des priorités qui doivent être mises dans la santé», a-t-il commenté.

Questionné à savoir s’il s’agit d’une proposition intéressante, le M. Dubé s’est contenté d’indiquer qu’il s’agit d’un «point de départ». «Il y a une ouverture, ça fait longtemps qu’on fait les discussions en sous-marin, et je pense qu’on va continuer de cette façon-là», note-t-il.

