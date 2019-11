«On doit oublier le passé et vivre le moment présent»

À l’aube d’un match de demi-finale, samedi, face aux Stingers de Concordia qui s’annonce comme une partie de plaisir aux yeux de plusieurs à la lumière du massacre de 74-0 lors du dernier rendez-vous entre les deux formations, le discours de Glen Constantin à ses ouailles a été clair.

« On doit oublier le passé, vivre le moment présent et ne pas regarder le futur, a résumé l’entraîneur-chef du Rouge et Or de l’Université à ses joueurs en début de semaine. Concordia n’a rien à perdre et tout à gagner dans ce match. On doit oublier le dernier match entre les deux équipes. Les Stingers sont une meilleure équipe que ne l’indique le pointage. »

« Les Stingers misent sur un bon quart-arrière (Adam Vance) qui est capable de belles choses, mais aussi de moins belles, de poursuivre le pilote de Laval. Peu importe nos adversaires, on doit jouer selon nos standards. Depuis trois ou quatre parties, les joueurs se comportent très bien et je suis content de leur effort. Je ne suis pas inquiet que les gars sous-estiment nos adversaires. »

De son côté, Brad Collinson assure que les Stingers ne se pointeront pas au PEPS simplement pour faire acte de présence. « Notre objectif était de se tailler une place dans les séries éliminatoires, mais ce n’est que le début, a souligné le pilote des Stingers. Maintenant que nous y sommes, tout peut arriver. Ce n’est pas assez de juste faire les séries. Ce n’est pas un match de participation qu’on s’en va jouer. On veut gagner. »

Tout un défi

Collinson est conscient que le défi est grand, mais il assure que le dernier match à Québec n’a laissé aucune séquelle. « Il s’agit d’un gros test et il faudra jouer un match parfait pendant 60 minutes, mais on va se présenter la tête haute, a-t-il assuré. Les erreurs contre Laval coûtent cher. »

« Dans la défaite au PEPS, on ne s’est pas bien présenté, de poursuivre Collinson qui en est à sa deuxième saison à la barre des Stingers. Ce fut une mauvaise journée au bureau et ce fut dur pour le moral, mais nous avons appris une leçon. Pendant la semaine de congé qui a suivi ce match, on a discuté et on joue depuis du bon football pendant 60 minutes. »

Principales armes de Concordia, les receveurs étoiles James Tyrrell et Jeremy Murphy ont été complètement blanchis lors de leur dernier passage au PEPS. « Marc (Fortier) avait un bon plan de match et nous a enlevé le côté court, a rappelé Collinson. On a tenté de lancer du côté large, mais on n’a pas fait de jeux. Il y a 12 joueurs en offensive et on ne peut pas se fier sur deux gars seulement. On ne réinventera pas le football en une semaine, mais on doit avoir d’autres options. Que ce soit en lançant ou en courant, on doit être bon en premier essai pour se retrouver en 2e essai et cinq ou moins. »

Vance et Tyrrell ont eu droit aux bons mots du patron. « À leur dernière saison, les deux étaient en mission. Les gens ne réalisent pas à quel point c’est exigeant pour des gars de 5e année de s’adapter à un nouveau coordonnateur offensif. Ils ont mis les efforts nécessaires. Chapeau. »

Un plus grand rôle pour Gagné

Utilisé principalement sur les unités spéciales la saison dernière, Christophe Gagné occupe un rôle plus important cette année en défensive.

Le secondeur intérieur de 4e année a été partant la très grande majorité des parties. « Même si je jouais sur les unités spéciales l’an dernier, je n’ai jamais délaissé la défensive, a souligné Gagné qui avait été partant lors des séries éliminatoires de 2017. L’an dernier, j’étais derrière Dan Basambombo qui est un excellent joueur. Je suis resté positif dans l’éventualité que mon numéro soit appelé et j’ai embarqué dans mon rôle à 100 pour cent. À Laval, tu développes le sentiment d’abnégation à un haut niveau. »

« À mes deux premières saisons, j’ai joué sur le banc et j’ai appris des plus vieux, de poursuivre l’étudiant en kinésiologie. J’ai profité des occasions de jouer en 2017. Cette année, nous étions trois secondeurs intérieurs au camp. J’ai profité des blessures à Alec (Poirier) et Frédéric (Pongo) pour saisir ma chance. »

Revanche

Gagné a notamment connu un bon match à Sherbrooke, samedi dernier, avec deux sacs. « J’en devais un au quart-arrière, a-t-il mentionné au sujet du pivot Anthony Robichaud. Lors du premier match de l’année contre Sherbrooke, j’avais raté un sac facile parce qu’il avait réussi à me feinter. J’avais encore une crotte sur le cœur. Le 2e sac a été un bonus. »

Gagné ne s’attend pas à un match facile contre les Stingers de Concordia malgré le dernier duel qui s’est soldé par un score de 74-0. « On a vu les deux pires visages de Concordia lors de ce match, a-t-il résumé. Leurs deux meilleurs receveurs n’ont pas capté une passe. Ils vont arriver avec un autre plan de match. De notre côté, la défensive a bien progressé et une grosse partie du crédit va à notre ligne qui travaille dans l’ombre, mais qui facilite le travail des secondeurs. »

Kétel Assé assure lui aussi que le Rouge et Or ne tient rien pour acquis. « On ne prend personne à la légère, a mentionné le bloqueur à gauche. On veut jouer à notre niveau et exécuter le plan de match. Ce sont mes dernières parties à Laval et je veux m’assurer de partir sur une bonne note. »