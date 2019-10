[PHOTOS] Voici 4 histoires d’horreur à Lévis

Dans le cadre de l’Halloween, nous vous présentons des événements horrifiants qui ont marqué l’histoire de Lévis.

1) La pendaison de Marie-Josephte Corriveau (1733-1763)

Capture d'écran, www.lafabriqueculturelle.tv

Une histoire véridique est devenue une légende horrifique au Québec. Marie-Josephte est née à Saint-Vallier en 1733 dans une famille d’agriculteurs de 11 enfants. À l’âge de 16 ans, elle a épousé un jeune agriculteur nommé Charles Bouchard. À la fin d’avril 1760, son mari serait mort de «fièvre perfide» et elle s’est remariée 15 mois plus tard avec l’agriculteur Louis Étienne Dodier.

Au matin du 27 janvier 1763, celui-ci est retrouvé mort dans sa grange portant de nombreuses blessures à la tête (apparemment des coups de sabot reçus de ses chevaux). Les autorités militaires anglaises ont ordonné une enquête. Marie-Josephte et son père Joseph ont été arrêtés par le fait que Dodier était, de son vivant, en mauvais termes avec son épouse et son beau-père.

Le 29 mars 1763, leur procès a débuté au couvent des Ursulines devant un tribunal militaire anglais. Il s’est terminé le 9 avril suivant. Joseph fut reconnu coupable du meurtre de son gendre et condamné à mort. Le 15 avril, Marie-Josephte fut confrontée aux déclarations de son père lors d'une nouvelle comparution devant la cour martiale. Elle a avoué avoir tué son époux de deux coups de hachette pendant son sommeil en raison des mauvais traitements qu'il lui faisait subir. Le tribunal l’a déclarée coupable et elle fut pendue vers le 18 avril aux Buttes-à-Nepveu des plaines d’Abraham.

Son corps fut transporté en canot à Pointe-Lévy (secteur Lauzon) pour être exposé dans une cage sur le chemin royal (l’actuelle rue Saint-Joseph et à l’angle de la rue de l’Entente) jusqu’au 25 mai. C’était le chemin le plus achalandé au sud de Québec. La cage a été retrouvée dans une fosse du cimetière de Pointe-Lévis en 1851 et fut de passage aux États-Unis, notamment à Salem, pendant plus d’un siècle jusqu’en 2013. Depuis plusieurs siècles, le secteur serait considéré comme «hanté», car on y entendrait des bruits de chaînes, notamment dans la résidence située au coin de ces rues.

2) La pendaison horrifiante du voleur Jean-Baptiste Monarque en 1827

Capture d'écran, Google maps

Le 29 septembre 1826, un vol audacieux a eu lieu au presbytère Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy (secteur Lauzon). Le curé Michel Massé fut réveillé par le bris d’une vitre vers 1h30 du matin. Deux hommes armés accompagnés de complices masqués sont entrés. Le curé fut séquestré et menacé de mort dans la salle à manger pour son refus de fournir la clé du coffre-fort. Il a obtempéré et plus de 1800 louis (12 000$ de nos jours) ont été volés. Le 5 juin précédent, plus de 47 louis furent volés au presbytère par un dénommé Bougie.

Le 12 octobre, des bateliers ont découvert des boîtes contenant l’argent volé à l’embouchure de la rivière Chaudière. Après un mois et demi d’enquêtes, 12 individus ont été incarcérés, mais 5 ont été dénoncés par le complice Patrick McEwen, alias Patrick Daly. Un dénommé William Ross, emprisonné à Montréal, a mentionné que son complice Pierre Beaudry avait assisté au procès de Bougie et qu’il avait vu le curé Massé quitter les lieux avec une importante somme d’argent. La bande de voleurs fut formée à Trois-Rivières par Ross en compagnie d’Ellice, Benjamin Johnson, ainsi que des frères Jean-Baptiste et Michel Monarque. La bande s’est enfuie à Québec en canot pour atteindre l’Anse-des-Mères et partager son butin, aux plaines d’Abraham.

Ross, Ellice et Johnson ont été pendus devant la prison de Québec le 21 avril. Le 24 avril, les frères Monarque ont été amenés à Pointe-de-Lévy pour se rendre à l’échafaud situé devant le terrain de l’actuel couvent des religieuses Jésus-Marie et proche du presbytère. Michel, le plus jeune des frères, fut gracié par le gouverneur Ramsay, mais il a été condamné quelques années plus tard pour un autre vol et déporté aux Bermudes. Cependant, Jean-Baptiste a subi une mort atroce en raison d’un bourreau inexpérimenté qui avait mal pris ses mesures. La corde mal ajustée a glissé et le nœud a manqué à son tour. Jean-Baptiste a eu le cou lacéré et il est tombé dans son sang. Il a subi une hémorragie sévère, mais il a réussi à se relever par lui-même pour demander pardon à haute voix. Il est remonté sans aide sur l’échafaud. Au deuxième essai, la corde s’est mal placée et le nœud s'est glissé sous son menton. Le pendu s’est débattu pendant plusieurs minutes, atteint de violentes convulsions. Le bourreau l’a tiré violemment par les pieds pendant que son adjoint a resserré le nœud coulant autour de la gorge. Il s'agit de l’exécution la plus barbare survenue sur le territoire lévisien.

Source: Archives de la Société d’histoire de Lévis.

3) La maison hantée de la rue Fraser en 1929

Photo d'archives

En 1929, le notaire Antoine Fradet a acheté cette maison située au 39, rue Fraser (aujourd’hui le 6245) dans le Vieux-Lévis. Cette résidence appartenait à James Lawlor (1848-1919), un Irlandais très coloré qui fut propriétaire de l’ancien Hôtel Kennebec du secteur de la traverse Québec-Lévis. Monsieur Fradet venait d’épouser Mme Thèrèse Pelletier et il a acheté cette maison. Dès leur arrivée, les nouveaux mariés ont été dérangé par des bruits épeurants et intenses qui se faisaient entendre à de multiples endroits. Ils entendaient des portes et des tiroirs s’ouvrir et se fermer avec force, des bruits de chaînes traînées et frappées avec force, des meubles renversés au grenier, du charbon qui déboulait au sous-sol et des objets métalliques qui frappaient la fournaise de la cave.

En 1975, Mme Pelletier a écrit dans ses mémoires: «Un jour que j’étais seule [...], j’entendis un fracas épouvantable dans le grenier de la maison et, je crus qu’une pile de cadres anciens, laissés là par les anciens propriétaires, avait dégringolé. J’attends l’arrivée de mon mari pour aller voir ce qui avait causé ce bruit insolite. Nous ne vîmes rien de dérangé [...]; ces bruits recommencèrent et nous réveillèrent souvent la nuit. On aurait dit que le charbon déboulait dans la cave ou encore que quelqu’un frappait sur la fournaise avec un gros tisonnier de fer. Chaque fois, nous allions voir, et, chaque fois tout nous paraissait bien en ordre. [...] Cela dura ainsi quelques semaines, tantôt le bruit se faisait au grenier, tantôt à la cave.»

Ils ont compris que la maison était hantée lorsque M. Fradet, blanc comme un drap et tremblant, a mentionné avoir entendu un bruit dans la salle à manger comme si les tiroirs du buffet s’ouvraient et se refermaient violemment. Il est allé reconduire son épouse chez ses beaux-parents à Lauzon et il s’est rendu au Collège de Lévis pour demander l’aide d’un ami prêtre. Celui-ci récita des prières d’exorcisme et bénit la maison de la cave au grenier. M. Fradet paya des messes pour les âmes qui en avaient besoin et tout s’est arrêté par la suite. Était-ce le fantôme de M. Lawlor? Il est décédé à l’Hôtel-Dieu de Lévis le 24 juin 1919 et son épouse Helen Walsh est décédée le 4 juin 1929. Ils n’ont pas eu d’enfant. Ainsi cette histoire étrange a marqué à sa manière l’histoire de Lévis.

Source: Archives de la Société d’histoire de Lévis.

4) Exhumation d’un cadavre d’enfant pour voler ses vêtements

Le 15 août 1905, on raconte un crime sans précédent que l’on disait avoir été commis dans une paroisse qui n’est pas à 100 lieues de Lévis et dont on ignore le nom. Il s’agirait d’une épouvantable violation de sépulture. Un individu bien connu dans une paroisse aurait exhumé pendant la nuit le cadavre d'un jeune garçon qui dormait son dernier sommeil dans le cimetière paroissial. Horreur! Il l’aurait dépouillé de ses habits et les aurait apportés à sa demeure pour en revêtir un de ses enfants. D’autres ont raconté qu'il y aurait dans cette histoire macabre un cas de vengeance.

Texte de Vincent Couture, historien-archiviste

Vous pouvez consulter la page Facebook de la Société d’histoire de Lévis en cliquant ici et le site web en vous rendant ici.

Vous pouvez également lire nos textes produits par la Société historique de Québec en cliquant ici et par Bibliothèque et Archives nationales du Québec en cliquant ici.