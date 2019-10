Problèmes des midibus: Gosselin invite Normand à «réfléchir à son avenir»

Le président du RTC, Rémy Normand, assure que les midibus ne sont pas des «citrons» malgré leurs fréquentes visites au garage, et il n’a pas l’intention de démissionner, n’en déplaise à l’opposition qui semble vouloir sa tête.

Le chef de Québec 21, Jean-François Gosselin, était outré, jeudi matin, que M. Normand «banalise» les quelques 350 visites au garage pour environ 40 midibus en huit mois, à la suite d’un éventail de problèmes signalés par les chauffeurs.

Sur le lot, 89 interventions ont dû être effectuées à la suite de problèmes majeurs et ont eu un impact sur la clientèle, rapportait Radio-Canada mercredi. «M. Normand doit réfléchir à son avenir. Là, ça fait beaucoup de cafouillages. C’est assez. Je l’invite à réfléchir à son avenir, comme il l’avait dit aux commerçants de la route de l’Église (cet été)», a déclaré M. Gosselin.

Le dossier des midibus a été «mal administré» et M. Normand doit faire un «examen de conscience», a renchéri son collègue Stevens Mélançon en mêlée de presse.

Le conseiller Jean Rousseau craint quant à lui que la Ville de Québec revive le cauchemar des défunts écolobus italiens, envoyés à la casse après des années de controverses. Il ne réclame toutefois pas la démission du président du RTC. «M. Normand n’est pas le plus grand communicateur mais en même temps, il y a aussi une équipe au RTC qui a fait ce choix-là», a-t-il exprimé, ajoutant que l’excuse du rodage «a le dos large».

«C’est un bon véhicule»

En mêlée de presse, Rémy Normand a défendu bec et ongles la décision d’acheter 64 véhicules de la compagnie belge Van Hool, à environ 800 000 $ l’unité [financés à 85 % par les gouvernements supérieurs]. Il a rappelé que la majorité des bus, utilisés notamment dans le Vieux-Québec, sont toujours en rodage et sont sous garantie pour deux ans. La Ville, dit-il, n’a pas déboursé un sou pour les multiples correctifs et réparations puisque Van Hool assume la totalité de la facture.

«Il n’y a rien d’extraordinaire à ce qu’on vit; je ne veux pas minimiser les problèmes qu’on a eus mais une fois qu’on a dit ça, ça reste dans l’ensemble assez marginal. C’est un processus qu’on a vécu avec tous les bus qu’on a intégrés [à notre flotte]. On a vécu ça avec les standards hybrides, avec les articulés à une autre époque, avec les articulés hybrides qu’on a intégrés récemment, il y a toujours une période comme celle-là au travers de laquelle on doit passer pour arriver à mettre des bus en service.»

«Ce que je peux vous dire, pour rassurer tout le monde, c’est que c’est un bon véhicule, on l’a pour au moins 15-16 ans puis on va l’entretenir comme les autres puis il ne coûtera pas si cher que ça à entretenir. [Van Hool] est une bonne compagnie qui a une réputation très solide au plan international et qui a de bons produits robustes qui répondent à notre besoin», a ajouté M. Normand.

«Je vais finir mon mandat»

Informé des déclarations de M. Gosselin à son endroit, Rémy Normand a assuré qu’il n’avait aucunement l’intention de quitter son poste. L’idée de démissionner ne lui a jamais effleuré l’esprit dans les derniers mois, malgré les controverses qui se sont succédées au sujet des travaux sur la route de l’Église ou du projet de tramway.

«L’opposition joue son rôle, c’est correct, on vit avec ça. Depuis six ans, j’estime que j’ai fait un bon travail [...] Je suis bien poste, je m’entends très bien avec M. le maire, je vais finir mon mandat et je prendrai une décision un peu avant la fin du mandat pour savoir si je poursuis ou pas, pour l’instant, on n’en est pas là.»