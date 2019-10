Québec: entraves importantes sur les deux ponts ce weekend

Les automobilistes devront faire preuve de patience pour traverser le fleuve Saint-Laurent, ces prochains jours, alors que le pont de Québec sera fermé une bonne partie du weekend et que d’autres entraves sont à prévoir sur le pont Pierre-Laporte.

L’entrave la plus contraignante se trouvera sur le pont de Québec, lequel sera complètement fermé aux automobilistes dans les deux directions le samedi 2 novembre et le dimanche 3 novembre de 7 h à 19 h.

Dans le cas du pont Pierre-Laporte, le MTQ entend fermer d’une à deux voies dans chaque direction, de soir et de nuit, et ce jusqu’au 5 novembre.

Ce sont des travaux d’entretien qui sont en cause. Ces derniers doivent absolument être effectués avant l’arrivée de l’hiver.

«Les fermetures sont effectuées de manière à diminuer le plus possible les impacts sur la circulation», explique la porte-parole du MTQ, Mila Roy, soulignant entre autres que «les heures de pointe de la semaine sont évitées».

Malgré ces précautions, les autorités anticipent «des épisodes de congestion» et recommandent aux usagers de la route de planifier leurs déplacements en conséquence.

Sur le pont Pierre-Laporte, le ministère doit veiller à l’entretien préventif des voies routières, dont des sections endommagées d’asphalte, faire la réfection de glissières longeant le trottoir et de trottoirs et remplacer des câbles verticaux.

En ce qui concerne le pont de Québec, les travaux consistent à remplacer des caméras et des feux (système de changements de voies et éclairage), inspecter le viaduc Saint-Louis et entretenir des voies routières, y compris les joints, et le système de drainage.

Il est à noter que le trottoir demeurera accessible en tout temps pour les piétons et les cyclistes sur le pont de Québec.

De plus, un service de navettes sera disponible afin d’assurer le transport des cyclomoteurs. Pour de plus amples renseignements, veuillez composer le 581 998-3500.

Ces travaux d’entretien se poursuivront au cours des semaines à venir et d’autres communiqués seront diffusés, le cas échéant. En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces fermetures pourraient être reportées ou annulées, précise enfin le MTQ.