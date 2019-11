Remontée spectaculaire des Flames

Un regain de vie en troisième période a permis aux Flames de Calgary de voler une victoire aux Predators à Nashville par la marque de 6 à 5 en prolongation jeudi.

Les «Preds» semblaient se diriger tranquillement vers une victoire après 40 minutes de jeu, alors qu’ils menaient 4 à 1. Calle Jarnkrok avait procuré cette avance à la formation du Tennessee grâce à deux buts en deuxième période, tous inscrits en désavantage numérique.

Les Flames avaient toutefois d’autres plans en tête. Des buts de Rasmus Andersson, Elias Lindholm et Alan Quine ont permis de ramener les équipes à égalité. Le but de Lindholm était son 100e en carrière.

Avec un peu plus d’une minute à jouer, Nashville a repris les devants grâce à un but d’Austin Watson, mais les Flames n’avaient toujours pas dit leur dernier mot. Matthew Tkachuk a forcé la tenue d’une période supplémentaire avec un peu plus de trente secondes à faire au match.

Ce même Tkachuk a complété la remontée de la formation albertaine grâce à son deuxième but de la rencontre, en prolongation. Lui et Sean Monahan ont récolté trois points chacun dans la victoire.

Le gardien de but des Predators, Pekka Rinne, a connu une soirée difficile, allouant six buts sur 27 lancers.

Malgré la défaite de son équipe, Austin Watson a connu une soirée spectaculaire. L’attaquant des Predators de Nashville a récolté quatre points en plus de signer un nouveau contrat quelques instants avant le match.

Trois ans de plus pour Austin Watson

La nouvelle entente de Watson le lie avec la formation du Tennessee pour trois années supplémentaires, lui qui devait devenir joueur autonome sans compensation à la fin de la présente saison. L’Américain âgé de 27 ans empochera un salaire moyen de 4,5 millions $ par année. Il a été un choix de premier tour des Predators en 2010.

«Je suis reconnaissant du support reçu de la part de l’organisation des Predators de Nashville, de mes coéquipiers et des amateurs, et je suis excité à l’idée de continuer d’aller de l’avant dans notre quête de remporter la coupe Stanley», a indiqué Watson dans un communiqué émis sur le site Internet des Predators.