Son père tué à l'Halloween il y a 40 ans

Marcelin Fortier célèbre cette année un triste anniversaire. Le soir de l’Halloween 1979, il y a 40 ans, son père se faisait assassiner sous ses yeux par deux inconnus, au domicile familial.

Alors âgé de 10 ans, Marcelin Fortier est rentré à la maison vers 18 h 30 ce soir-là après avoir fait sa tournée d’Halloween avec sa sœur.

Vers 21 h 45, deux intrus ont cogné à la porte. Ces derniers, déguisés et agenouillés pour ressembler à des enfants, étaient en fait de jeunes adultes. La mère de M. Fortier a alors ouvert la porte, croyant à des enfants qui passaient encore l’Halloween. Sans crier gare, les intrus se sont levés et ont brandi un couteau et un fusil.

L’individu muni d'un couteau de boucherie s’est ensuite déplacé pour aller réveiller Eugène Fortier dans sa chambre. Après s’être défendu, il s’est finalement fait poignarder.

Malgré les nombreux coups de couteau affligés, dont un à la gorge, M. Fortier a pu sortir avec force les deux intrus de sa résidence avant de s'effondrer et de perdre la vie.

Les membres de la famille sont demeurés avec des séquelles psychologiques et les deux assaillants ont pu recouvrer leur liberté sept à huit ans après leur emprisonnement, selon Marcelin Fortier, qui a raconté cette triste histoire à l’animateur Denis Lévesque, jeudi soir.