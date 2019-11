Transport maritime: Groupe Desgagnés réduit son empreinte écologique

QUÉBEC | Les impacts écologiques du transport maritime sont inévitables. Mais tout comme la technologie, les normes environnementales ont beaucoup évolué.

Saviez-vous par exemple que dès le 1er janvier 2020, les navires qui circulent à travers le monde devront obligatoirement réduire leurs émissions de dioxyde de soufre. C'est une des exigences de l'organisation maritime internationale qui, depuis plusieurs années, vise à réduire l'utilisation du mazout lourd, un carburant pour navire très polluant. Les entreprises maritimes doivent donc s'adapter. C'est le cas d'une entreprise de Québec, Groupe Desgagnés.

Plutôt que de se tourner entièrement vers le diesel à faible teneur en soufre ou d'utiliser des épurateurs humides qui filtrent le soufre, cette entreprise québécoise a opté pour le gaz naturel liquéfié pour propulser une partie de sa flotte.

«Oui, il y a d’autres technologies qui permettent de réduire les émissions de soufre, mais le gaz naturel liquéfié est la seule assez à maturité pour permettre de façon commerciale de réduire ses [émission de] gaz à effets de serre», a expliqué Daniel Côté, conseiller environnement chez Groupe Desgagnés.

Il y a cinq ans, le Canada a créé une zone d'émission contrôlée qui oblige les navires à brûler un carburant plus propre, une zone incluant les côtes ouest et est du pays, le fleuve Saint-Laurent, le golfe du Saint-Laurent et les Grands Lacs.

C'est à partir de ce moment que Groupe Desgagnés a commencé à investir dans le gaz naturel liquéfié, avec l'acquisition de cinq pétroliers propulsés avec ce carburant, dont quatre nouveaux construits en Turquie. Il n'y a aucune entreprise canadienne qui en possède autant. Il s'agit d'un investissement d'environ 250 millions $.

«C’est un gaz qui est propre. Ce n’est pas parfait, ça émet quand même une certaine quantité de CO2, mais beaucoup moins que du carburant standard comme le diesel», a ajouté Claude Dumais, vice-président de Groupe Desgagnés.

C'est toute une prise de conscience écologique qui s'opère dans le monde du transport maritime et elle est nécessaire, considérant que 90 % des envois internationaux sont réalisés en traversant les océans.

«Il y a eu des études qui ont démontré que le taux de soufre dans les carburants avait un impact sur la santé des gens. Plus de 90 % des navires dans le monde utilisent actuellement des carburants au soufre parce que c’est moins cher», a conclu Daniel Côté.