Un rouge de soif du Douro

Douro 2018, Niepoort, Dialogo

16,10 $ - Code SAQ : 12098033 – 0,6 g/L - 14,1 %

Alors que la majorité des grandes maisons portugaises misent toujours à fond sur la puissance et la concentration pour leur cuvées haut de gamme, Niepoort poursuit sur la voie de l’élégance et de la « buvabilité ».

En 2017, ses vins du Douro se distinguent clairement du lot et ne semblent pas avoir souffert des excès d’un été hors norme, décrit comme l’une des années les plus chaudes et arides qu’ait connu le Douro depuis 1931.

Les raisins qui composent sa cuvée Diálogo proviennent de différentes parcelles situées dans la sous-région du Cima Corgo, où les vignes de touriga franca, touriga nacional, tinta roriz et tinta amarela puisent leur essence dans des sols de schiste.

Et le vin ? Malgré la concentration supplémentaire qu’a engendré l’été 2017, il demeure l’exemple même du vin rouge de plaisir; un pur régal de fruit, de souplesse et d’intensité contenue. Tout y est, dans de bonnes proportions, mais rien n’est en trop. Le vin rouge parfait pour trouver un peu de chaleur par cette journée froide d’automne.

Santé !

***Pssst: la 9e édition de La Grande Dégustation de Montréal aura lieu demain et samedi, à Place Bonaventure. Le Portugal est le pays à l'honneur et plein de vignerons, dont Dirk Niepoort. Allez les rencontrer!

$ ½ – ★★★

