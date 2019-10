Une soirée à la Gallagher

GLENDALE | Brendan Gallagher a pratiquement toujours un sourire dans le visage. Mais il montrait encore plus ses dents quand les Coyotes lui ont rendu hommage, via une petite infographie à l’écran géant, pour saluer son 500e match dans la LNH.

« Je ne m’y attendais pas, je n’ai jamais vu ça avant, mais j’imagine qu’ils m’aiment, a dit Gallagher après la victoire de 4 à 1 face aux Coyotes. Ils n’avaient pas besoin de le faire. Je l’ai apprécié. »

Dès la 22e seconde du match, Gallagher a poussé une rondelle libre sous la jambière d’Antti Raanta pour ouvrir le pointage. C’était son 6e but de la saison. Et c’était surtout un but à son image, en récupérant une rondelle à quelques millimètres du gardien.

« La victoire est bien, a rappelé le numéro 11. On en a besoin en tant qu’équipe. Et quand tu joues ce genre de match, tu veux en garder un bon savoir. J’ai été chanceux que l’équipe joue aussi bien. »

« Quand tu marques un but de la sorte, tu ne veux jamais être trop enthousiaste, car tu ne sais pas s’ils vont demander une contestation, a-t-il poursuivi. Je ne savais pas trop à quel point j’ai poussé sa jambe, j’ai poussé la rondelle sous lui. Mais c’est là qu’il faut aller pour marquer des buts. C’était assez approprié comme but. »

Encore Drouin

Jonathan Drouin a également inscrit son sixième but de la saison. En troisième période, il a bondi sur un retour de tir pour déjouer Raanta. Il a imité Gallagher, qu’il a surnommé Monsieur 500, en fonçant en direction du filet adverse pour obtenir sa récompense.

« J’ai regardé ça cet été, il me faut des buts comme ça, a expliqué Drouin. Ce ne sera pas toujours des Picasso et des beaux jeux. Je dois comprendre ça, aller au filet et marquer des buts comme ça. On riait au banc, Brendan m’a regardé et a fait un clin d’œil en voulant dire que c’est un de ses buts. Un but, c’est un but. »

Le CH poursuivra son voyage dans l’Ouest américain avec un arrêt à Vegas. Claude Julien n’a pas voulu dévoiler ses plans pour son gardien partant dans ce deuxième match en deux soirs.