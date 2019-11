GRAVEL, Jean-Claude



Au CHSLD Hôpital Général de Québec, le 24 octobre 2019, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Jean-Claude Gravel. Il était le conjoint de madame Danielle Pruneau, le fils de feu madame Fédora Dupuis et de feu monsieur Paul-Henri Gravel. Il demeurait à Québec-Limoilou.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h à 15 h 45.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Danielle, ses enfants: Jacques, Julie (Daniel Trépanier) et Geneviève (Étienne Corriveau); ses petits-enfants: Léa Corriveau et Alexis Corriveau; la mère de ses enfants Nicole Duhaime (Jean-Guy Nadeau); sa sœur Denise (Magella Gauthier); sa nièce Marie-Josée Gauthier (Pierre Charest); ses belles-sœurs: Christiane Pruneau, Francine Pruneau (Jean Martel); son beau-frère Jocelyn Pruneau. Il laisse aussi plusieurs cousins, cousines, parents et ami(e)s. Un immense remerciement à l'équipe médicale et au personnel du 550 (ilot prothétique) de l'Hôpital Général de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, téléphone : 418-527-4294, site web : www.societealzheimerdequebec.com . Des formulaires seront disponibles sur place.