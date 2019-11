Accident pont Pierre-Laporte: une remorque se renverse sur le pont Pierre-Laporte

Une remorque qui s’est renversée peu après midi vendredi provoque un embouteillage monstre sur le pont Pierre-Laporte en direction sud. Deux des trois voies sont bloquées actuellement.

Les forts vents ont fort probablement contribué au renversement de cette remorque, tirée par un camion de type pick-up. La remorque a d’ailleurs endommagé les clôtures qui séparent les deux directions sur le pont.

PHOTO COURTOISIE, Dave Vachon



L’accident, qui n’a fait aucun blessé sérieux indique la Sûreté du Québec, cause un important ralentissement dans le secteur. Vers 13h, un imposant bouchon s’étirait jusqu’à la hauteur du boulevard Charest, tant sur l’autoroute Henri-IV que sur Duplessis.



La Sûreté du Québec et le ministère des Transports sont actuellement en intervention pour remettre la remorque sur ses roues et dégager les voies obstruées.



Les impacts de cet accident pourraient fort bien se faire sentir jusqu’à l’heure de pointe du retour à la maison.