CASTONGUAY, Guy



Au CHUL, le 20 octobre 2019, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Guy Castonguay, époux de madame Nicole Meunier, fils de feu madame Germaine Garon et de feu monsieur Victorice Castonguay. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, au, de 12 h à 13 h 45.La mise en terre suivra au cimetière St-Charles le 16 novembre à 14 h 30. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Pierre (Johanne Gervais), Michel (Nadyne Deschênes) et Chantale (John Giffen); ses petits-enfants: Aurélie, Éloïse, Sandrine, Émile et Marion; ses frères et sœurs: Loïc (Nicole Côté), Régis (Phan Lam My), Marc (Carmelle Caron), Serge, Roselyne (Denis Beaulieu) et Guy Anne (Gaétan Dionne); ses beaux-frères et sa belle-soeur: Jean-Claude Meunier (Ginette Langevin), Gilles Meunier (feu Ghislaine Carpentier) et Sylviane Meunier (feu Henri-Paul Gignac); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre son fils aîné Joël. Un merci spécial au personnel de l'unité de gériatrie du CHUL. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Téléphone : 418 527-4294, Site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.