Baptême des séries pour Thomas Bolduc

À l’aube de son premier match en séries éliminatoires, Thomas Bolduc affiche un calme olympien.

Samedi après-midi face aux Stingers de Concordia, le quart-arrière du Rouge et Or de l’Université Laval vivra son baptême de la danse d’après saison. « Je me sens comme à l’approche d’une partie de saison régulière, a assuré Bolduc. Je suis excité et j’attendais ce moment avec impatience. Depuis le match contre Montréal, je suis beaucoup moins stressé. C’était le summum. Je suis maintenant plus en confiance et en contrôle. »

« Je suis tellement bien entouré avec des vétérans à toutes les positions qui savent quoi faire dans pareilles circonstances, de poursuivre le pivot recrue. Je n’ai qu’à les suivre et respecter le plan de match. On joue en équipe. »

Justin Éthier aime ce qu’il voit de Bolduc. « Il est prêt pour ça, a résumé le coordonnateur offensif du Rouge et Or. Il a cinq parties derrière la cravate. Il a disputé de bonnes parties et vécu de l’adversité. Il n’est pas seul là-dedans. Je ne le sens pas différent. Il est excité et égal à lui-même. »

Glen Constantin ne souhaite pas voir Bolduc tenter de trop en faire. « Il n’est pas là pour gagner le match par lui-même ni le perdre, a résumé l’entraîneur-chef. Il est là pour gérer le match. On se prépare à chaque match comme si c’était les séries, alors on ne voit pas une grande différence. »

Brad Collinson souhaite que les Stingers soient en mesure de provoquer des revirements. « On veut causer des revirements, mais leur quart-arrière prend bien soin du ballon, a souligné le pilote de Concordia. Ce n’est pas évident d’être quart-arrière partant à ta première saison, et surtout à Laval. Il lance bien le ballon et il est mobile. »

Bolduc n’a lancé qu’une interception en cinq départs, soit lors du dernier match à Sherbrooke, larcin qui a été ramené pour un touché.

Robitaille absent

Après Jonathan Breton-Robert et Vincent Forbes-Mombleau, le Rouge et Or sera privé d’un troisième receveur de premier plan. Blessé à une jambe lors du match à Sherbrooke, samedi dernier, le demi inséré Mathieu Robitaille brillera par son absence.

« Malgré les absences à la position de receveur, nous sommes choyés d’avoir des gars qui font le travail, a souligné Éthier. Je suis très confortable avec les gars en place qui profitent de belles opportunités. Un gars comme Christian Dallaire passe souvent sous le radar, mais il peut jouer à toutes les positions. »

« Mathieu et Alexis Côté ne sont pas retirés par prévention, a précisé Éthier. On pensait qu’ils seraient corrects, mais ce n’est pas le cas. » Porteur de ballon de 4e année, Côté s’est lui aussi blessé face au Vert & Or. Les deux n’ont pas terminé la rencontre.

Remplaçants de choix

Utilisé comme ailier espacé depuis le début de la saison, Dallaire prendra la relève de Robitaille comme demi inséré, alors que Jordan Duprey évoluera à l’extérieur du côté large du terrain à son deuxième départ en carrière. La recrue Mathieu Hudon sera en uniforme pour la deuxième fois cette saison après le match à McGill.

Par ailleurs, Andy Genois sera partant comme bloqueur à droite pour un deuxième match consécutif en raison de l’absence de Nicolas Thibodeau.

Lévesque de retour dans l’alignement

Dominic Lévesque affichait son plus beau sourire, vendredi, après l’entraînement du Rouge et Or.

Le botteur de 5e année avait appris la veille qu’il retrouverait sa place dans l’alignement de 48 joueurs, samedi, à l’occasion de la visite des Stingers de Concordia en demi-finale du RSEQ.

Le Rouge et Or a décidé d’utiliser à nouveau deux botteurs. « C’est une bonne nouvelle, et je suis pas mal content », a exprimé Lévesque, dont le dernier match remontait au 14 septembre, à Montréal, face aux Carabins de l’Université de Montréal. « J’ai hâte au match. »

Laissé de côté après la défaite à Montréal afin de confier tous les bottés à David Côté parce que les entraîneurs jugeaient à ce moment-là que ce n’était plus un avantage de miser sur deux botteurs, le Beauceron a continué de travailler d’arrache-pied à l’entraînement.

« Je n’ai jamais perdu espoir de revenir dans l’alignement, a-t-il affirmé. J’ai continué de travailler et de me préparer comme si j’allais avoir une autre opportunité. J’ai maintenant la chance de prouver ce que je peux faire. »

S’il a besogné dur, Lévesque a aussi été un coéquipier exemplaire. « C’est l’équipe qui passe en premier. Même si tu n’es pas content, tu fais ce que les entraîneurs te demandent. »

Bonne attitude

Glen Constantin salue le comportement de Lévesque. « Je n’aurais rien pu lui demander de plus, a confirmé l’entraîneur-chef de Laval. Il a eu une bonne attitude et il a été un bon coéquipier en aidant et encourageant David [Côté] et Vincent [Blanchard]. Il a très bien botté lors des deux dernières semaines à l’entraînement. Quant à David, il a eu plus de difficultés sur ses dégagements au cours des deux dernières parties, principalement à Sherbrooke. On ne souhaite pas changer la formule chaque semaine. »

Absent depuis le dernier match contre Concordia, au cours duquel il avait subi une commotion cérébrale, le porteur de ballon Luca Perrier est de retour au jeu. Il prendra la relève d’Alexis Côté, qui s’est blessé face au Vert & Or, et d’Amani-Murura Malinda, qui est également tombé au combat en Estrie comme retourneur des bottés d’envoi.