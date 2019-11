BERGERON, Jean



" Il a franchi une autre étape en apportant avec lui un morceau de nos cœurs "C'est avec une grande tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Jean Bergeron, décédé le 29 octobre 2019, à l'âge de 65 ans. Il résidait à Saint-Apollinaire. La famille recevra les condoléancesde 14h à 15h30 enIl laisse dans le deuil sa conjointe, Pierrette Piché; ses trois filles: Frédérique (Danny Ouellet), Pascale (Christopher Garneau) et Jeanne (Matthieu Langevin) et leur mère Sylvie Bernier (Jean-Pierre Lavallière); ainsi que son petit-fils, Oscar Ouellet. Il laisse également dans le deuil ses parents, Jacques Bergeron et Lucille Raymond; ses frères et sœurs: Marie (Pierre Caron), André (Lucie Robinson), Anne (Larry Zakaïb), Rose et Bernadette (Marc Gauthier); ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et ami(e)s. Selon ses volontés, son corps a été remis à la science afin de contribuer à l'avancement des connaissances. Par ce geste, il demeure fidèle à ses convictions. Nous tenons à remercier le personnel du 7e étage de l'Hôtel-Dieu-de-Lévis pour la qualité de l'accompagnement reçu. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer. https://www.societederecherchesurlecancer.ca/fr