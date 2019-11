SIMARD, Noëlla



Mme Noëlla Simard, épouse de feu Robert Talbot, est décédée le 24 octobre 2019 à Montréal à l'âge de 94 ans. Elle laisse dans le deuil, son fils Jean Talbot (Marie-Hélène Jobin); ses petits-enfants: Marc-Éric Talbot (Andrea Bateman) et Jean-François Talbot (Cristina Grassi) ainsi que leur mère Joanne Goulet. Elle laisse également dans le deuil son frère Germain (Louise Paradis); ses belles-sœurs: Georgette Bernier, Hélène Latulippe et Lucile Beaulieu; ainsi que ses neveux et nièces. Un sincère remerciement à Marie Baillargeon (Richard Couture), Esther Baillargeon (Christian Ouellet), sa filleule Anne Gosselin et son amie Madeleine Grenier pour l'aide qu'elles lui ont apportée. La famille recevra les condoléances aude 12h à 15h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Organisme Laura Lémerveil, soutien aux enfants handicapés et à leur famille (lauralemerveil.ca, 418-462-3325).Pour rendre hommage à Mme Simard, nous vous invitons à visiter notre site Internet www.dignitequebec.com