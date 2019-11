Ces célébrités sont décédées, mais elles ont gagné plus que nous en 2019

Même mortes, nos stars continuent à gagner gros. Forbes a sorti son classement des treize célébrités décédées qui ont gagné le plus cette année. Ensemble, ils ont recueilli près de 285 millions de dollars américains.

Eh oui! L’art ne meurt pas, et ses revenus non plus.

13 – George Harrison, 9 M$

Le plus jeune membre et guitariste des Beatles est mort d’un cancer en 2001 à l’âge de 58 ans. Ses revenus n’ont pas arrêté pour autant et il arrive à la treizième place de ce classement, notamment grâce au spectacle Fab Four du Cirque du Soleil produit en hommage au célèbre quatuor musical à Las Vegas.

En tout, Harrison aurait gagné 9 millions de dollars.

12 – Whitney Houston, 9,5 M$

Les chansons de Whitney Houston continuent d’inspirer nos road trips et nos soirées karaoké, et ça explique en partie sa présence à la douzième place. S’ajoute à cela la vente cette année de la moitié de son patrimoine pour 7 millions de dollars, amenant ses revenus à 9,5 millions.

11 – XXXTentacion, 10 M$

Après son meurtre tragique l’année dernière, le rappeur américain continue d’éveiller les passions de ses fans et reste l’artiste décédé le plus écouté aux États-Unis avec 5,6 milliards d’écoutes. Cette performance posthume lui a rapporté 10 millions de dollars en 2019.

10 – Nipsey Hussle, 11 M$

L’autre rappeur de cette liste est mort assassiné par balle en Mars de cette année. En plus de son engagement social dans sa localité, Nipsey était un homme d’affaires à part entière qui a veillé à ce que sa musique soit monétisée, lui octroyant aujourd’hui des revenus de 11 millions de dollars.

9 – Prince,12 M$

Prince est mort en 2016 d’une overdose, mais il reste une légende musicale. Des centaines de milliers de ses CD ont été vendus en 2019 et 500 millions d’écoutes en streaming, soit 12% de croissance par rapport à l’année dernière.

L’artiste fait probablement partie de ceux qui vont rester longtemps dans ce classement.

8 – Marilyn Monroe, 13 M$

D’outre-tombe, la diva des années 1960 continue d’inspirer le monde de la mode avec des marques comme Chanel et Montblanc. Assurément, ça rapporte! Un gros chèque de 13 millions de dollars pour l’année 2019 est arrivé dans les poches de ses ayants droit.

7 – John Lennon, 14 M$

Un deuxième Beatles dans la liste. Nul autre que John Lennon avec sa célèbre paire de lunettes rondes pour atteindre la septième place avec 14 millions de dollars. Le cinquantième anniversaire du célèbre album Abbey Road du groupe a notamment participé à cette ascension.

6 – Dr. Seuss, 19 M$

Le célèbre auteur, animateur et caricaturiste, mort en 1991, a vu (c’est une façon de parler) sa fortune augmenter de 19 millions de dollars cette année suite à des accords de licence avec de grandes compagnies comme Hallmark et Universal Studios.

5 – Bob Marley, 20 M$

L’icône du reggae, mort d’un cancer en 1981, continue de faire danser les foules avec près d’un milliard d’écoutes aux États-Unis seulement. En plus de cela, les produits musicaux de l’entreprise House of Marley se vendent comme des petits pains, permettant un revenu de 20 millions de dollars cette année.

4 – Arnold Palmer, 30 M$

Arnold Palmer est une légende du golf, dont les partenariats incluent MasterCard et Rolex. En plus de cela, M. Palmer possède une boisson en son nom en Arizona que MolsonCoors a repris en format alcoolisé. Tout ce petit monde continue d’apporter de l’argent au golfeur décédé en 2016, avec près de 30 millions de dollars cette année.

3 – Charles Schulz, 38 M$

Peu d’entre nous connaissent Charles Schulz, mais nous connaissons tous sa plus célèbre création, Snoopy. Sa franchise Peanuts, qui fête ses 70 ans, continue de rapporter gros à M. Schulz avec 38 millions de dollars en 2019.

2 – Elvis Presley, 39 M$

Un demi-million de personnes vont chaque année faire un pèlerinage à Graceland, la résidence du King à Memphis. Mort d’une crise cardiaque en 1977, Elvis continue donc de faire du cash avec ses 39 millions en 2019. Et cela promet de continuer puisqu’un film sur sa vie serait en préparation sous les caméras hollywoodiennes.

Comme il le dirait lui-même, Money Honey!

1 – Michael Jackson, 60 M$

Malgré la controverse, le roi de la pop arrive largement premier de cette liste pour la septième année consécutive. Avec 2,1 milliards d’écoutes cette année, il est en croissance par rapport à l’année dernière. À cela s’ajoutent sa maison de production Mijac Music, un spectacle à Las Vegas et un accord à long terme avec Sony.

Avec 60 millions de dollars en 2019, il n’est pas encore mort celui qui pourra le dépasser.