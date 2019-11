Cocktail-bénéfice du Centre Durocher

Le mercredi 13 novembre, le Centre Durocher tiendra son 45e cocktail-bénéfice annuel sous la présidence d’honneur de M. Kevin Hamel, directeur régional de IG Gestion de patrimoine. L’événement se tiendra à même les locaux du centre communautaire. Au programme : bouchées et cocktails, réseautage et encan silencieux. Rappelons que le Centre Durocher poursuit une mission d’éducation auprès des enfants provenant de milieux défavorisés, notamment en leur donnant la possibilité de participer à des activités créatives, culturelles et sportives. Information : centredurocher.org.