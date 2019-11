Mercredi, la Fondation du CHU de Québec tenait son cocktail Québec ville en rose au Bonne Entente. C’est devant quelque 350 personnes que la somme record de 250 000 $ en dons amassés au cours de la campagne a été dévoilée. Cette année, 63 porteurs de lumière se sont mobilisés pour la cause, dont Julie Couture, de TVA, et Karine Gagnon, du Journal de Québec. Grâce aux sommes amassées, la Fondation investira dans des projets visant l’amélioration et l’humanisation des soins au Centre des maladies du sein. Marie-Christine a rencontré le président d’honneur de la campagne, M. William Trudel, président fondateur et chef de la direction de Trudel Corporation, Mme Marie-Claude Paré, présidente et chef de la direction de la Fondation du Chu de Québec, et Dre Christine Desbiens, directrice médicale au Centre des maladies du sein.

« Québec ville en rose fait rayonner la Fondation du CHU de Québec et le Centre des maladies du sein et nous en sommes très fiers! Les porteurs de lumière ont répondu à l’appel et se sont mobilisés de façon exceptionnelle. De plus, les partenaires se sont montrés fidèles à la cause et de nouveaux ont joint le mouvement. Nous leur en sommes reconnaissants! », a déclaré Mme Marie-Claude Paré.

Plus de 1 M$ depuis 9 ans

Le mouvement Québec ville en rose en est à sa 9e année d’existence. À ce jour, il a permis d’amasser plus de 1 M$. « Grâce aux fonds amassés par l’ensemble des activités de Québec ville en rose, nous pouvons investir dans des projets de développement importants pour le Centre. Cela nous permet d’aller toujours plus loin au bénéfice de nos patients », a témoigné Dre Christine Desbiens.

► Information : fondationduchudequebec.com