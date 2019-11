Court séjour au coeur d'un État pivot

Dans le cadre de mon travail au Cégep Garneau j'accompagne un groupe de nos étudiants qui participent à la simulation de l'ONU organisée par l'Université de la Pennsylvanie.

La ville de Philadelphie a une histoire particulièrement riche. Au cœur de la Pennsylvanie, la ville fondée par William Penn a tout pour plaire! La première capitale des jeunes États-Unis vous offre histoire, science, éducation, de nombreux musées, quatre équipes dans les grands sports professionnels et de nombreuses salles de spectacles pour les amateurs de théâtre ou de comédies musicales. Je me promets d’ailleurs de profiter de mon passage en ville pour assister à une représentation de Come from away. La comédie musicale canadienne raconte les événements qui se sont déroulés à Gander après les attaques du 11 septembre 2001. Comment les passagers dont les avions cloués au sol après les attentats ont-ils été accueillis? Je vous en reparlerai probablement samedi.

La Pennsylvanie et Philadelphie ont retenu l’attention lors de l’élection présidentielle puisque l’État a favorisé Donald Trump au détriment d’Hillary Clinton alors qu’on le croyait acquis aux démocrates malgré des sondages très serrés. Donald Trump y a remporté 56 des 67 circonscriptions.

Comme ce fut le cas ailleurs, la candidate démocrate s’est imposée dans de grands centres urbains comme Philadelphie (82% d'appuis à Hillary) alors que le futur président dominait sur le reste du territoire. Au moment où j’écris ces lignes, les sondages pour 2020 favorisent Joe Biden par dix points ou plus. Mais on ne votera que dans un an, une éternité en politique.

J’aurai l’occasion de revenir sur l’importance de l’État pour l’élection 2020. Pour ce premier billet en provenance de Philadelphie j’ai plutôt choisi de vous parler du projet qui de la ville qui me séduit le plus.

Aujourd’hui Philadelphie est reconnue pour ses très nombreuses fresques. On en dénombre plus de 300. La genèse et le développement de cette initiative associent conscience sociale et esprit d’initiative. Le Mural Arts Program est né en 1986 et je ne crois pas qu’on envisageait un tel succès à l’époque.

Avant 1986 la ville était confrontée à un très grave de graffitis. Plutôt que de continuer à faire la chasse aux délinquants tout en dépensant des sommes considérables pour nettoyer les murs, les dirigeants ont appuyé une proposition de l’artiste Jane Golden. On va alors proposer aux auteurs des graffitis de les appuyer et de contribuer à développer leur art. Ce faisant, on crée des fresques qui permettent aux jeunes et à la population en général de s’initier à l’art ou de le valoriser.

Pendant les premières années, ce sont des fonds publics qui assureront la survie du projet, mais depuis plusieurs années le programme est indépendant. Un succès sur toute la ligne, un succès qui ne se concentre pas que dans le secteur central plus touristique, mais qui permet également de revitaliser certains quartiers.

The Stamp of Incarceration: Amira Mohamed

Si vous séjournez à Philadelphie, on vous propose trois manières différentes de voir ces fresques. Il y a des circuits pédestres, des circuits en autobus et même un sur rail. Pour avoir essayé les trois expériences, je vous les recommande chaudement! Si vous désirez en apprendre plus sur ce programme, je vous laisse le lien pour leur site web ici .

Steve Weinik

American Tableau by James Burns