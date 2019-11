Si on se fie à ce vieil adage, dans les p’tits pots, les meilleurs onguents. Du moins, c’est ce que nos grands-parents répétaient souvent. Je vous propose une incursion dans l’univers de mes petits pots préférés. Salé, sucré ; tout est possible et tout est bon. Question de refaire le dicton : dans les p’tits pots préférés de Marc André !

TERRINE DE PORC / HERBE DE MAQUIS

Photo courtoisie Mise en marché par l’équipe de Petits Creux Corsica Origina, la terrine de porc aux herbes de maquis fera un malheur partout où elle sera servie. Ce pot gourmand, aux saveurs de la Corse, mais préparé au Québec, se marie aussi bien avec les fromages que les fruits secs.

Et pour ceux qui se demandent ce que sont les herbes de maquis : il s’agit d’une formation végétale de plantes aromatiques qui recouvre plus de 20 % de l’île de la Corse et dont la composante est faite, entre autres, de thym, de la népita et du myrte. Du gros bonheur en petit pot.

Petits Creux Corsica Origina CONFITURE D’ABRICOT