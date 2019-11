Hope Town, à la Bordée

Jusqu’au 23 novembre, le Théâtre La Bordée présente Hope Town, de Pascale Renaud-Hébert, qui tient aussi le rôle d’Isabelle, une jeune fille qui voyage en Gaspésie. La pièce raconte les retrouvailles imprévues de la jeune fille et de son frère, Alexandre, qui a quitté le nid familial cinq ans plus tôt, alors qu’il était âgé de 16 ans.

Marie-Christine a rencontré l’auteure et comédienne ainsi que la metteure en scène Marie-Hélène Gendreau. Elles ont parlé des grands thèmes qui sous-tendent la pièce, comme le deuil et l’amour filial. Elles ont aussi abordé la question des disparitions d’enfants et de la façon dont les familles vivent les événements.

« Médiatiquement, on est souvent témoins de ces événements-là, mais au début, c’est-à-dire quand un enfant disparaît, a déclaré Pascale Renaud-Hébert. On est alors témoins de ce qui se passe, de la ligne du temps de l’enfant. À un moment, ça s’estompe. On en entend de moins en moins parler et, graduellement, on n’en entend plus parler du tout. Mais la réalité, c’est que les familles qui ont des proches disparus, elles, ça n’arrête jamais. »

Pour obtenir un avant-goût de la pièce, voyez le reportage samedi à l’émission. Information