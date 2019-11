«Il faut tout un village pour élever un enfant»

Décidément, Mélissa Bédard aura connu une année 2019 particulièrement occupée, et ce tant au niveau personnel que professionnel. La chanteuse a en effet accueilli sa troisième fille, Serena, en avril dernier, en plein enregistrement de son plus récent album. Puis, quelques semaines plus tard, elle entamait le tournage de la seconde saison de M’entends-tu ?. Son secret pour garder la tête hors de l’eau ? Un bon entourage.