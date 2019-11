Joe Biden en difficulté

Parmi les très nombreuses nouvelles à caractère politique dans les médias américains, deux se croisent et devraient inquiéter l’équipe de Joe Biden.

Tout d’abord, les plus récentes statistiques montrent une fois de plus que l’ancien vice-président accuse un retard de plus en plus important dans la course aux millions. Si Bernie Sanders trône au sommet avec un peu plus de 33 millions, Biden est à la traîne avec ses 9 millions. Pourtant on sait que l’Oncle Joe est un des favoris des donateurs du parti. Parfois hésitant à accepter ou encourager les puissants à le financer ouvertement, il devra probablement s’y résoudre de plus en plus.

À ces résultats décevants, on doit ajouter sa quatrième place en Iowa. Le premier état à se prononcer lors des primaires/caucus démocrates n’est pas déterminant, mais une bonne performance retient l’attention et permet parfois de créer un mouvement ou même une vague. Ce fut le cas pour Barack Obama en 2008.

Selon le sondage New York Post/Sienna College, Elizabeth Warren, Bernie Sanders et Pete Buttigieg occupent les trois positions de tête. La quatrième place est humiliante pour Biden, même s’il avance miser sur le New Hampshire et les états où le vote de la minorité noire pourrait faire la différence.

Pour le moment, le principal candidat centriste chez les démocrates peut toujours se consoler puisqu’il figure malgré tout en tête de quelques sondages nationaux. Triste à dire, parmi ses forces on retrouve le fait qu’il est un homme blanc hétérosexuel. Les femmes dans la course et les candidats de couleur sont confrontés à des difficultés supplémentaires. D’ailleurs les quatre meneurs de la course au plan financier et dans les sondages sont blancs et seule Warren est une femme. Malgré un profil avantageux, les stratèges de Biden ne devraient pas ignorer des signaux alarmants.

Caricature de Gary Varvel