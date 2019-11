«Le curé de la rue» croit qu’il faut d’abord aider les gens «les plus vulnérables»

Avant de devenir prêtre, il vivait dans la rue et consommait. Avec ses bagues de rocker et ses tatouages, l’abbé Claude Paradis, fondateur de l’organisme Notre-Dame de la rue, n’a aucunement le profil typique des représentants de l’Église.

Invité vendredi à l’émission Dutrizac, à QUB radio, M. Paradis estime qu’avec les 5,5 millions de dollars qui viennent d’être débloqués pour financer des services de santé adaptés aux problématiques de dépendance et d’itinérance à Montréal, il faudrait aider, dans un premier temps, les gens ayant des problèmes de santé mentale.

«Il y en a énormément, ils sont très démunis, ils ne prennent pas leurs médicaments, alors ils sont à la rue. Eux, ça serait la priorité, avoir des appartements pour eux, supervisés, parce que seuls, ils ne peuvent pas s’organiser», a expliqué «le curé de la rue» à l’animateur Benoît Dutrizac.

Le fondateur de l’organisme Notre-Dame de la rue croit aussi qu’il faut en faire plus pour les personnes «les plus vulnérables», comme les personnes âgées et les jeunes.

«Ma madame la plus âgée qui vient chercher un sac d’épicerie le jeudi soir, elle a 94 ans et on lui donne deux sacs, parce qu’elle aide sa sœur qui a 97 ans. Elle fait durant la semaine, pour manger [...] elle fait tous les refuges. Alors, ces gens-là sont vraiment vulnérables. Ou les jeunes qui ont 14 ans, les jeunes filles de 14 ans», a-t-il dit.