Le journaliste Michaël Nguyen devient président de la FPJQ

MONTRÉAL – La Fédération professionnelle des journalistes du Québec (FPJQ) a un nouveau président: Michaël Nguyen, journaliste aux affaires judiciaires au «Journal de Montréal», a été élu par acclamation, a-t-on annoncé vendredi.

Michaël Nguyen succède ainsi à Stéphane Giroux, qui présidait la FPJQ depuis 2016. Il sera en poste à compter du congrès de la FPJQ, qui se tiendra du 15 au 17 novembre, à Saint-Sauveur, dans les Laurentides.

M. Nguyen, qui couvre les affaires judiciaires depuis 2011 au «Journal de Montréal», a été lauréat de la bourse Arthur-Prévost en 2012. Il siégeait sur le conseil d‘administration de la FPJQ depuis trois ans, à titre d’administrateur.

«Il est également partenaire du projet de recherche Accès au droit et à la justice, pour le chantier «Justice et médias», auquel participent plusieurs chercheurs universitaires, et auteur du livre "L'affaire Magnotta - Au cœur de l'horreur"», a-t-on précisé, par communiqué.

De leur côté, Marie-Ève Martel, journaliste à «La Voix de l'Est» qui représente les régions, et Ève Beaudin, représentante des pigistes, ont été réélues sans opposition.

Trois postes d'administrateurs restent à pourvoir. Douze personnes sont en lice et devront patienter jusqu’à la dernière journée du congrès de la FPJQ pour connaître les résultats.