Les Carabins ne prennent rien pour acquis

Malgré une franche domination contre l’équipe de football de l’Université McGill en saison régulière, l’entraîneur-chef des Carabins de l’Université de Montréal Danny Maciocia ne prend rien pour acquis alors que sa formation recevra leurs rivaux du mont Royal, samedi après-midi, pour une demi-finale provinciale au CEPSUM.

On peut comprendre la réserve du pilote de 52 ans, considérant que son équipe a subi la défaite à ses deux dernières sorties. Il y a également une constance chez les Bleus en 2019, c’est-à-dire que l’attaque ne contribue pas au même niveau que la défensive ou les unités spéciales dans les succès du club.

«Nous avons abordé cette question en long et en large cette semaine, a révélé Maciocia à moins de 24 heures du duel éliminatoire. Avec les séances d’entraînement que nous avons eues, nous sommes confiants que l’ensemble de nos unités vont se présenter, en espérant que les trois puissent obtenir du succès, ce qui augmenterait grandement nos chances de victoire.»

La bonne nouvelle pour Maciocia c’est que les trois unités se sont présentées lors des deux affrontements contre McGill cette saison, eux qui ont obtenu des victoires de 34 à 4 et de 21 à 3.

«Je dirais que le match que nous avons joué contre eux au CEPSUM est le meilleur affrontement que nous avons joué dans les trois facettes du jeu», a exprimé le grand manitou des Carabins.

Confiance en Frédéric Paquette-Perrault

C’est le quart-arrière Frédéric Paquette-Perrault que Maciocia enverra dans la mêlée contre McGill. Il avait obtenu son premier départ avec les Carabins contre le Rouge et Or de l’Université Laval, lors du dernier match de la saison régulière de l’équipe montréalaise qui s’est soldé par un revers de 16 à 3.

«Le match qu’il a joué à Québec nous a démontré de belles choses et à l'entraînement, nous voyons qu’il est de plus en plus à l'aise avec ce que nous faisons en attaque», a dit Maciocia pour justifier sa décision.

Il s’agira d’un match particulier pour celui que l’on surnomme «FPP», car il évolué pendant deux saisons (2016 et 2017) avec McGill. Après une année passée loin des terrains de football, le natif de la métropole québécoise a décidé de revenir à son sport de cœur, mais dans l’uniforme des Carabins.

Il aura d’ailleurs attendu un peu moins de sept rencontres afin de subtiliser le poste de quart partant à Dimitri Morand. Paquette-Perreault a fait son entrée sur le terrain dans la défaite de 23 à 15 contre le Vert & Or de l’Université Sherbrooke et est l’homme de confiance depuis.

En saison régulière, «FPP» a complété 29 de ses 45 passes tentées pour 264 verges de gains. Il n’a d’ailleurs toujours pas trouvé la zone payante avec sa nouvelle équipe, une situation qu’il tentera assurément de remédier et qui contribuerait grandement à ce que l’attaque des Carabins fasse sa part.