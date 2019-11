Les gouvernements à risque sur le dark web

En seulement soixante minutes, plus de 67 000 courriels et mots de passe affiliés à des instances gouvernementales québécoises ont pu être repérés sur le dark web.

« Admettons que tu as un Gmail. Tu y as mis ton nom et ton prénom et peut-être ton entreprise. Pour te rappeler ton mot de passe, tu as mis ton numéro de cellulaire et un courriel de rappel. Déjà là, j’ai beaucoup d’infos qui me permettront ensuite d’aller en chercher d’autres sur tes réseaux sociaux », a expliqué M. Bencal au Journal.