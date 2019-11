Les Sags en plein contrôle en Mauricie

Propulsés par un premier trio tout feu tout flamme et le retour de Théo Rochette, les Saguenéens de Chicoutimi ont profité d’une excellente prestation de leur gardien Alexis Shank pour vaincre les Cataractes par la marque de 5 à 4, vendredi, au Centre Gervais Auto de Shawinigan.

Les blessés avec lesquels l’entraîneur-chef des Sags, Yanick Jean, a dû composer lors des dernières semaines n’ont pas apporté que du négatif chez les Bleus. En raison des absences, Jean a formé le trio de Samuel Houde, Rafaël Harvey-Pinard et Xavier Labrecque, qui s’est montré fort déterminant dans les succès de l’équipe récemment, et le match de vendredi n’a pas fait exception. Alors qu’Harvey-Pinard a marqué ses cinquième et sixième buts de la saison, Houde et Labrecque l’ont superbement épaulé.

Alors qu’Hendrix Lapierre et Justin Ducharme sont toujours incommodés par une blessure, Théo Rochette a fait son retour au jeu vendredi soir, après plus d’un mois d’absence en raison d’une mononucléose. Évoluant au centre du deuxième trio pour ce match, Rochette a bien fait, malgré son échappée ratée face au gardien Antoine Coulombe. L’entraîneur Yanick Jean se disait heureux du retour de Rochette avant la partie, mais affirme qu’il faudra accorder du temps à ce dernier.

« Il faut lui donner le temps de revenir, lorsque tu es hors de l’alignement pour aussi longtemps et que ton système a été à terre comme ce fut son cas, il faut savoir être patient. »

« Belle récompense » pour Houde

En vertu de deux mentions d’assistance lors des deux filets du capitaine des Bleus Harvey-Pinard, Samuel Houde a allongé sa séquence de matchs avec au moins un point à 14.

Le bon début de saison du no 88 des Sags ne passe pas inaperçu au hockey junior canadien. L’espoir du Canadien de Montréal fera finalement partie de l’alignement de l’équipe représentant la LHJMQ lors de ses deux matchs face aux étoiles russes les 4 et 5 novembre prochains. C’est en raison de la présence incertaine de son coéquipier Hendrix Lapierre ainsi que d’une blessure de Mathias Laferrière (CAP) que l’attaquant de six pieds a été ajouté à la formation de la LHJMQ.

« C’est une belle récompense. Son talent est enfin reconnu en raison de sa façon de jouer depuis le début de la saison, a déclaré l’entraîneur Yanick Jean avant la partie de vendredi soir. Lorsqu’on fait bien, de bonnes choses nous arrivent. Il est complètement transformé et plus mature cette saison. »